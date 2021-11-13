Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Украина перекрывала российский газ в 2008 году, поэтому Белоруссия тоже это может сделать.
Так он ответил в программе "Москва. Кремль. Путин" на вопрос, может ли Александр Лукашенко перекрыть газопровод "Ямал-Европа", как обещал.
Президент РФ пообещал поговорит с белорусским коллегой. По его словам, Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу, хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта.
"Он может. Ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, поговорю с ним на эту тему. Если он не в сердцах это сказал", — сказал Путин.
"Надеюсь, что до этого не дойдет", — подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что в отношении Белоруссии и Лукашенко Запад "все время применяет и грозится применить новые санкции".
"Это нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы, не способствовало бы развитию отношений с Белоруссией как с транзитной страной", — сделал вывод Путин.
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