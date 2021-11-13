Путин собирается поговорить с Лукашенко о транзите газа в Европу

Прездинт РФ Владимир Путин заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может перекрыть транзит российского газа в ЕС, однако это будет нарушением контракта.

"Лукашенко, как президент транзитной страны, может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Путин подчеркнул, что против Лукашенко "всегда применяют и грозятся применением новых санкций".

"Но это (перекрытие транзита газа) нанесло бы большой ущерб энергетике Европы, энергетическому сектору Европы и не способствовало бы развитию наших отношений с Белоруссией как с транзитной страной", — сказал Путин.

Президент добавил, что собирается обсудить с Лукашенко этот вопрос.

"Я, конечно, с ним поговорю на эту тему, если он не в сердцах это просто сказал", — сказал Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал — Европа в Евросоюз в случае введения им новых санкций.

В ответ еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что в Евросоюзе не позволят Лукашенко запугивать себя угрозами.

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