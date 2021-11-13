Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.

"В минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта, мы никогда с этим не соглашались и не согласимся, мы таковыми не являемся", — сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

По словам Путина, Россию "пытаются подвигнуть к исполнению минских соглашений".

"Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по "нормандскому формату", а что конкретно не исполняет Россия по минским соглашениям и что (…) Россия по минским соглашениям должна была бы сделать, — ответа нет", — сказал Путин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что руководитель ЦРУ Уильям Бёрнс подтвердил необходимость выполнения минских соглашений, а также признал особый статус неподконтрольного Киеву Донбасса.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин и глава ЦРУ обсуждали по телефону отношения России и США, а также региональные конфликты. Вместе с этим одними из главных тем переговоров стали кибербезопасность, дипломатический кризис. По данным CNN, целью недавнего визита Бёрнса в Москву была попытка снизить напряжённость между Москвой и Киевом.

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