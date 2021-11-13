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В Белоруссии сообщили о переходе около 100 мигрантов на территорию Польши

Мир

Около 100 мигрантов из Белоруссии переместились на территорию Польши и находится вблизи колючего ограждения.

"Есть группа (беженцев) вблизи от пункта пропуска ("Брузги - Кузница"). Они действительно находятся на польской территории. До 100 человек. Они оказались вблизи колючего ограждения, установленного польской стороной", - сообщает ТАСС, ссылаясь на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Отмечается, что ситуация на белорусско-польской границе, где продолжают находиться беженцы, существенно не изменилась.

Ситуация на границах Белоруссии с Польшей и странами Прибалтики начала обостряться в конце лета, когда в Минск стали прибывать толпы беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Сначала они двинулись в сторону границы с Литвой и Латвией, после чего направилась к польско-белорусской границе.

Польские пограничники не пустили мигрантов, которые отреагировали на это агрессивно: начали ломать ограждение и силой пробивать себе путь в Евросоюз. Военнослужащие Польши применили слезоточивый газ, чтобы разогнать участников штурма. Около трёх тысяч беженцев разбили лагерь вблизи границы.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Любовь Степушова
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