Минюст США отказался комментировать задержание россиянина Дубникова

В Минюсте США отказались комментировать задержание россиянина Дениса Дубникова.

"Мы отказываемся от комментариев, спасибо", — заявила официальный представитель Минюста США Николь Навас-Оксман, слова которой приводит ТАСС.

Ранее россиянина Дениса Дубникова, которого власти США обвиняют в отмывании денег, похитили спецагенты ФБР в Нидерландах, заявил адвокат подозреваемого Аркадий Бух. Отмечается, что подозреваемому грозит 20 лет тюремного заключения.

Обвинения против россиянина выдвинул штат Орегон. По версии следствия, Денис Дубников получил более 400 тысяч долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk. Следователи насчитали тысячи пострадавших от незаконной деятельности фигурантов дела. По сообщению иностранных СМИ, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве.

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