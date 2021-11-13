В Минюсте США отказались комментировать задержание россиянина Дениса Дубникова.
"Мы отказываемся от комментариев, спасибо", — заявила официальный представитель Минюста США Николь Навас-Оксман, слова которой приводит ТАСС.
Ранее россиянина Дениса Дубникова, которого власти США обвиняют в отмывании денег, похитили спецагенты ФБР в Нидерландах, заявил адвокат подозреваемого Аркадий Бух. Отмечается, что подозреваемому грозит 20 лет тюремного заключения.
Обвинения против россиянина выдвинул штат Орегон. По версии следствия, Денис Дубников получил более 400 тысяч долларов в биткоинах от группы вымогателей Ryuk. Следователи насчитали тысячи пострадавших от незаконной деятельности фигурантов дела. По сообщению иностранных СМИ, Дубников возглавляет фирму Briefcase LLC в Москве.
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