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Польша и Литва "качают" деньги из ЕС под предлогом кризиса - постпред Белоруссии

Мир

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков обвинил Польшу и Литву в "выкачивании" денег из Евросоюза. По его мнению, страны "прикрываются" конфликтной ситуацией на белорусско-польской границе ради выгоды.

Польша и Литва "качают" деньги из ЕС под предлогом кризиса - постпред Белоруссии

Как отметил Рыбаков, на границе находятся свыше двух тысяч "обездоленных", которые просят защиты у ЕС. По словам постпреда, кроме всего прочего, страны пытаются "демонизировать" власть Белоруссии.

"Польша и Литва используют ситуацию вокруг мигрантов как предлог для выкачивания из ЕС финансирования и оправдания своей антииммигрантской политики и многочисленных нарушений соответствующих международных обязательств, а также пытаются повысить за счёт демонизации Белоруссии свою роль в европейской политике", — цитирует выступление Рыбакова на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН ТАСС.

Также Рыбаков отметил, что мигранты "не рассматривают" своё пребывание на территории Белоруссии и стремятся в Европу.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление постпреда о стягивании военной техники к границам страны. Рыбаков отметил, что Белоруссия намерена отстаивать государственные интересы, но "адекватно" реагировать на военные выпады соседей.

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