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В Японии уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа

Мир

Вспышку гриппа штамма Н5 зафиксировали в префектуре Кагосима. На территории фермы обнаружили несколько тушек мёртвых птиц. Теперь заводчики должны уничтожить тысячи кур и яиц. 

В Японии уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа

Анализы показали наличие высокопатогенного штамма Н5. Из-за птичьего гриппа ферму закрыли на карантин, а также обязали закрыть транспортировку кур и яиц из ближайших поселений в радиусе трёх километров. Всего же вывоз продукции ограничили в десять километров от зафиксированного очага, пишет РИА Новости. 

Согласно информации, фермеры уничтожат свыше 140 тысяч птиц

По информации агентства, это не первая вспышка за сезон. В начале недели о птичьем гриппе сообщали фермеры северного района Японии. 

В минувший вторник о распространяющемся штамме Н5 стало известно в Польше. Страна является крупнейшим поставщиком куриного мяса в страны Европы. Всего власти заявили о шести вспышках птичьего гриппа. Четыре из них на фермах по откорму индеек, одна на производстве цыплят-бройлеров. Также выявили штамм заводчики гусей.  

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Секреты живучести гриппа
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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