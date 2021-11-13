Украину хотят превратить в "свалку для мигрантов" - посол Мельник

Украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал предложение бундестага направить часть мигрантов с белорусско-польской границы в Незалежную. По мнению дипломата, это проявление "двойных стандартов".

Мельник заявил, что инициатива "нелепа" и Германия смотрит на Украину свысока.

"Наше правительство даже не спрашивали, с ним даже не консультировались. Это признак отсутствия уважения, как говорят, некоторые — высокомерия по отношению к Украине", — пояснил дипломат в эфире радио Deutschlandfunk.

Также посол подчеркнул, что в предложении усматриваются ноты "немецкого колониализма" и сравнил инициативу с временами Великой Отечественной войны.

"В то время наша страна считалась "жизненным пространством", и сегодня, похоже, некоторые политики рассматривают нас не как равноправных партнёров, а как территорию по соседству, в некотором роде свалку для мигрантов", — резюмировал Мельник.

По мнению дипломата, "ссылать" мигрантов на Украину хотят, чтобы беженцы не попали в страны ЕС. Как подчеркнул Мельник, это не что иное, как "двойные стандарты".

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