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"Русские витязи" выступят на международном авиасалоне в Дубае

Мир

Из Кубинки в ОАЭ на истребителях прилетели экипажи "Русских витязей". Они будут демонстрировать манёвры новых самолётов Су-30СМ на международном авиасалоне DubaiAirshow2021. Об этом написало интернет-издание "Подмосковье Сегодня".  

Известно, что они покажут несколько сложных групповых фигур. Например, "петля Нестерова", "бочка" и "вираж".  

Уточняется, что инженера и необходимое техническое имущество были доставлены на мероприятие на самолёте военнотранспортной авиации Ил-76, который пилоты-виртуозы ласково называют "Илюшей". 

Ранее заслуженный пилот СССР назвал вероятную причину авиакатастрофы L-410 в Татарстане. Он отметил, что не видит объективной причины, по которой бы совершилась катастрофа, поскольку погода была отличная, а экипаж опытный. 

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"Русские витязи" и "Стрижи": покорители небес
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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