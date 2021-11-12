"Русские витязи" выступят на международном авиасалоне в Дубае

Из Кубинки в ОАЭ на истребителях прилетели экипажи "Русских витязей". Они будут демонстрировать манёвры новых самолётов Су-30СМ на международном авиасалоне DubaiAirshow2021. Об этом написало интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Известно, что они покажут несколько сложных групповых фигур. Например, "петля Нестерова", "бочка" и "вираж".

Уточняется, что инженера и необходимое техническое имущество были доставлены на мероприятие на самолёте военнотранспортной авиации Ил-76, который пилоты-виртуозы ласково называют "Илюшей".

Ранее заслуженный пилот СССР назвал вероятную причину авиакатастрофы L-410 в Татарстане. Он отметил, что не видит объективной причины, по которой бы совершилась катастрофа, поскольку погода была отличная, а экипаж опытный.

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