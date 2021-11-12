В Белоруссии заявили, что готовы жёстко ответить на санкции

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране готовы жёстко ответить на любые санкции.

"Беларусь готова максимально жёстко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо", — цитирует Макея агентство БелТА.

Глава ведомства также добавил, что европейским политикам давно пора это понять.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о расширении санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей. Она добавила, что ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц.

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