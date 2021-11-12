Экс-главу МИД Украины Климкина возмутило сотрудничество Германии и РФ

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Германия сотрудничает с Россией, не учитывая интересы Киева, что выражается в реализации "Северного потока-2".

Экс-дипломата возмутило то, что Берлин и Брюссель хотят не враждовать с Москвой, а сотрудничать. Он обратил внимание на то, что недавно канцлер Германии Ангела Меркель дважды созванивалась с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Климкина, Германия должна договориться с Россией о продолжении транзита газа через территорию Украины на "нормальных условиях". Экс-министра цитирует РИА Новости.

Киев выступает против газопровода "Северный поток-2", который даст России возможность поставлять газ в обход Украины. Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода "развяжет руки" России, и Украина станет более уязвима к "российскому вторжению".

В России неоднократно призывали не политизировать "Северный поток-2", поскольку это коммерческий проект, который выгоден как Москве, так и Брюсселю. В Кремле уверяли, что после запуска газопровода РФ не откажется от транзита "голубого топлива" через Украину.

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