Экс-мэр Риги объяснил, почему с него снимают депутатскую неприкосновенность

Экс-мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков объяснил, почему с него был снял депутатский иммунитет.

Перед тем, как лишиться депутатской неприкосновенности, Ушаков разослал коллегам-депутатам письма, в которых объяснил происходящее.

"Прокуратура Латвии хочет возбудить против меня уголовное дело в связи "с нарушением запрета на оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций"", — написал он.

По словам Ушакова, это устройство является самодельным бумажным альбомом с вклеенной в него простой видеокамерой и аудиозаписывающим устройством.

Это устройство было найдено в кабинете Ушакова, когда тот был мэром Риги.

"Он лежал в одном из шкафов среди различных подарков и сувениров, накопленных за 10 лет работы в этом кабинете. Устройство не было подключено к сети, внутри не было карты памяти, на нем не было обнаружено моих отпечатков пальцев или ДНК", — написал Ушаков.

Экс-мэр выразил мнение, что уголовное преследование против него может быть вызвано тем, что он является публичным политиком. Он добавил, что не понимает, почему он проходит по этому делу в качестве подозреваемого, а не потерпевшего.

"У меня нет никаких сомнений в общем исходе и снятие иммунитета должно ускорить процесс, который длится уже с июня 2019 года" — написал Ушаков.

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