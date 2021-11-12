19Fortyfive: Россия может уничтожить все прибрежные города США одним оружием

Российские беспилотный подводный аппарат "Посейдон" может уничтожить все города на побережье США, написал журналист Брент Иствуд в своей статье, опубликованной в издании 19Fortyfive.

Автор материала назвал "Посейдон" самым опасным дроном, который поступит в российскую армию в 2027 году.

Подводный беспилотник оснащён ядерной энергоустановкой и запускается с субмарины. Он способен нести атомный заряд и находиться под водой больше количество времени. "Оружие судного дня" может пересечь Северную Атлантику и поразить прибрежные города США, отметил Иствуд. Беспилотную ядерную торпеду чрезвычайно трудно отследить и уничтожить.

Также российские специалисты работают над созданием подлодки K-329 "Белгород", которая будет способна нести не борту до шести "Посейдонов".

В 2018 году президент РФ Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием и впервые рассказал о проекте подводного дрона, который сможет нести ядерный заряд и уничтожать авианосцы, береговые укрепления и прибрежную инфраструктуру противника.

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