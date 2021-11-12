Кикабидзе попросил Зеленского вызволить из тюрьмы Саакашвили

Вахтанг Кикабидзе встретился в Киеве с президентом Украины.

Как сообщает 24 канал , он приехал туда с одной целью: попросить Владимира Зеленского помочь освободить из тюрьмы Михаила Саакашвили.

«Мы с Зеленским давно знакомы, и этот разговор был близких друзей. И вот я говорю: я специально прилетел, чтобы вы своего гражданина как-нибудь спасли, потому что есть такое ощущение, что там хотят, чтобы он не вышел живым», — рассказал Кикабидзе.

Кикабидзе отметил, что Саакашвили имеет гражданство Украины, из-за чего Украина имеет все юридические основания для экстрадиции экс-президента Грузии.

Как сообщила глава офиса Саакашвили Мария Барабаш, певец обеспокоен состоянием экс-президента Грузии.

Кикабидзе отметил, что Зеленский уже позвонил грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили.

Саакашвили сейчас находится в тюремной больнице.

А в Киеве его сторонники проводят акции в поддержку политика. Они требуют, чтобы его перевели в частную клинику.

Его здоровье ухудшилось после голодовки, которая продолжалась больше 40 дней. По словам врачей, анализы были не очень хорошие. Сейчас Саакашвили начал нормально питаться.

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