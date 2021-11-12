ООН: на белорусско-польской границе много детей и беременных женщин

В заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщается, что среди беженцев и мигрантов, скопившихся на белорусско-польской границе, есть много детей и беременных женщин. Об этом пишет РИА Новости.

Днём ранее ООН при поддержке Белорусского Красного Креста и Международной организации по миграции привезли беженцам гуманитарную помощь.

В миссии отметили, что самым главным сейчас является помощь людям, которых необходимо переместить в безопасные места, чтобы не дать им погибнуть от холода и голода. Уточняется, что временный лагерь, в котором разместились 2000 беженцев лишён надлежащих для проживания условий, и не является безопасным убежищем, особенно в холодный период.

Представители международных организаций пообщались с мигрантами, чтобы понять, какие возможны варианты для дальнейшей помощи им. В зависимости от ситуации каждого, в отношении некоторых будет осуществляться пособничество в предоставлении убежища в Белоруссии. Члены миссии допускают, что есть мигранты, которые оказались на границе по веской причине, например, желая воссоединиться с семьёй, находящейся в Европе.

Других мигрантов предлагается вернуть домой, если они дадут на это согласие. Члены миссии подчеркнули, что их возвращение должно быть законным и безопасным.

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