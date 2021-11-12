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В Израиле считают, что вышли из волны пандемии

Мир

Израилю удалось выйти из текущей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил в беседе с Pravda.Ru бывший президент Всемирной медицинской ассоциации и Израильской медицинской ассоциации Леонид Эйдельман.

В Израиле считают, что вышли из волны пандемии

"Израиль однозначно вышел из этой волны. Количество заболевших всё время уменьшается. Количество тяжелых больных уменьшается в больницах. В Израиле сейчас обстановка, в целом, очень спокойная в отношении коронавируса", — сказал специалист.

По его словам, улучшению ситуации с COVID-19 в стране способствовало, в частности, раннее начало дополнительной вакцинации бустером.

"В том числе были, видимо, испуганные люди, которые до этого не прививались, стали делать больше прививок",- отметил Эйдельман.

Он рассказал, что в связи с улучшением обстановки с коронавирусом в стране прекратили работу несколько отделений реанимации, открытых специально для пациентов с COVID-19.

Вместе с тем власти страны, по словам Эйдельмана, не исключают прихода новой волны COVID-19 в Израиль.

"Проблема в том, что Израиль все больше и больше открывается для всего мира. Аэропорт работает с большей нагрузкой. И в результате, конечно, не исключено, что будут ввезены новые штаммы вируса", — отметил медик.

Ранее стало известно о проведении в Израиле учений, имитирующих вспышку нового штамма коронавируса в стране. В ходе мероприятия глава правительства страны Нафтали Беннет и его ближайшее окружение укрылись в бункере.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Любовь Степушова
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