В Тбилиси проходят акции в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили

Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят в Тбилиси акции.

Как сообщает портал Новости-Грузия, они требуют, чтобы его перевели в частную клинику для лечения. Плохо он себя чувствует после голодовки, которую начал в тюрьме. Он не ест уже больше 40 дней.

Акции организует партия "Единое национальное движение". Люди устроили мирные демонстрации у зданий Минздрава Грузии и министерства юстиции.

Участники кричат "Миша", "Грузия", "Да здравствует Грузия". Некоторые люди держат в руках государственные флаги и транспаранты с надписью "Свободу Мише".

В четверг, 11 ноября, Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении требования о переводе Саакашвили в частную клинику. А 9 ноября Саакашвили сообщил об издевательствах в тюрьме. Восьмого ноября стало известно, что Саакашвили на вертолёте доставят в военный госпиталь. Решение было принято на консилиуме врачей.

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