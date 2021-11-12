Лукашенко не согласовал с Москвой заявление о возможном перекрытии газа для ЕС

Высказывания белорусского президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможного перекрытия транзита газа в ЕС в случае новых санкций не были согласованы с Кремлём, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они никак не согласованы", — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подчеркнул, что РФ намерена оставаться поставщиком энергоресурсов в ЕС независимо от действий белорусских властей.

"Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента", — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россией выполняются все обязательства по поставкам газа в Европу. По словам Пескова, сомневаться в надёжности РФ в качестве поставщика нет оснований.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал — Европа в Евросоюз в случае введения им новых санкций.

В ответ еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что в Евросоюзе не позволят Лукашенко запугивать себя угрозами.

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