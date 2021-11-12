Высказывания белорусского президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу возможного перекрытия транзита газа в ЕС в случае новых санкций не были согласованы с Кремлём, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они никак не согласованы", — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Песков подчеркнул, что РФ намерена оставаться поставщиком энергоресурсов в ЕС независимо от действий белорусских властей.
"Россия всегда была, есть и потенциально будет оставаться страной — гарантом энергетической безопасности европейского континента", — заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россией выполняются все обязательства по поставкам газа в Европу. По словам Пескова, сомневаться в надёжности РФ в качестве поставщика нет оснований.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности перекрыть транзит газа по транснациональному газопроводу Ямал — Европа в Евросоюз в случае введения им новых санкций.
В ответ еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что в Евросоюзе не позволят Лукашенко запугивать себя угрозами.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
На Гран-при по фигурному катанию в Турине внимание болельщиков было приковано не только к россиянкам, ставшими безоговорочными лидерами.