Постпред Белоруссии в ООН заявил о стягивании военной техники к границам страны

Польша, Литва и Украина принимают меры по наращиванию числа военных сил у границ Белоруссии, сообщил постпред страны в ООН Валентин Рыбаков.

"Усиление военного компонента на границе наблюдается не только в Польше, но и в Литве. И уже Украина сделала заявление о том, что будут подтянуты дополнительные силы пограничников и военнослужащих к границе с Белоруссией", — цитирует постпреда РИА Новости.

Рыбаков отметил, что в ситуации, сложившейся на белорусских границах, любая провокация или ошибка могут обернуться "крайне трагическими последствиями".

По словам постпреда, белорусский президент Александр Лукашенко поручил Минобороны страны "адекватно реагировать" на наращивание соседними странами сил у границ.

"Было сказано, что … мы будем отстаивать свои национальные интересы, в том числе и с помощью вооружённых сил Белоруссии совместно с вооружёнными силами России в рамках нашего сотрудничества в Союзном государстве", — сказал собеседник агентства.

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