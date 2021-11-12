Конфликт Варшавы и Минска "аукнется" геополитическими проблемами - Британия

Постпред Великобритании в ООН уверена, что ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе "может иметь существенные геополитические и гуманитарные последствия".

Своим видением ситуации Барбара Вудворд поделилась с журналистами перед началом заседания Совбеза ООН.

При этом Вудворд повторила много раз сказанные политиками европейских стран обвинения в адрес Белоруссии, которая якобы этот миграционный кризис организовала.

"Похоже, что Белоруссия создает миграционный кризис с существенными геополитическими последствиями. Гуманитарные последствия тоже очень велики. Мы не можем не замечать фотографии, видео и репортажи о страданиях людей, которые не готовы к зиме, так что мы сегодня в Совете Безопасности ООН обсудим, как смягчить эти последствия", — приводит слова постпреда Британии ТАСС.

Заседание Совбеза ООН состоялось поздно вечером в четверг (началось в 23 часа мск) в закрытом режиме.

Уже известно, что США, Великобритания и часть стран-членов ЕС:

возложили ответственность за кризис на Белоруссию;

призвали ввести против властей страны новые санкции;

потребовали, чтобы Минск позаботился о скопившихся в приграничной зоне мигрантах.