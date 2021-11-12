Обстоятельства на энергетических рынках требуют смены правил политических игр. Страны Запада должны понять, что они нуждаются в России куда больше, чем она в них. И пересмотреть свою санкционную политику, а заодно отказаться от нападок на Москву и просить о "спасении" — увеличении поставок газа и нефти.
Так считает Кеннет Рапоза, колумнист журнала Forbes.
"Зелёная энергетика — это здорово. Однако, увеличение генерации энергии за счёт света солнца и силы ветра не спасёт: не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте. Единственное, что поможет — звонок в Кремль с просьбой о помощи. И принимать предложения "Газпрома" и "Роснефти"", — пишет Рапоза.
Журналист констатирует, что в Европе "все больше беспокоятся, что на другом конце никто не возьмет телефонную трубку".
По его мнению, Россия права, если ей доставляет удовольствие повышать цены на нефть и газ в ответ на европейские санкции.
"Хорошо смеется тот, кто смеется последним", — напомнил Рапоза известную пословицу.
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