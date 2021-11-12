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На здание посольства США в Йемене совершён налёт

Мир

Повстанцы-хуситы вторглись в здание посольства США в столице Йемена (закрыто с 2015 года) и захватили документы и оборудование. Трое местных жителей, работавших с американцами и 22 сотрудника службы безопасности взяты в плен.

На здание посольства США в Йемене совершён налёт

Об этом сообщает Al Arabiya News со ссылкой на официального представителя Госдепа США.

По данным издания, налёт на дипмиссию произошел почти через неделю после того, как трое граждан Йемена, работавших на США, были якобы “похищены” из частного дома в Сане.

Еще 22 йеменца, большинство из которых работали охранниками в комплексе посольства США, были задержаны неделей раньше.

Из-за чего всё случилось

Саудовская Аравия и США объявили поддерживаемых Ираном хуситов террористической организацией за то, что шиитское ополчение свергло поддерживаемого Саудовской Аравией президента в 2014 году и с 2015 года борется против вторжения Саудовской Аравии в Йемен.

Многолетняя война продолжает набирать обороты, а поддерживаемая Ираном группировка отказывается участвовать в переговорах о прекращении огня.

Вашингтон активизировал свои дипломатические усилия в координации с ООН, чтобы помочь достичь мирного урегулирования.

На прошлой неделе США объявили о своей крупнейшей сделке по поставкам оружия Саудовской Аравии с момента вступления в должность администрации Байдена. Ссылаясь на увеличение числа нападений, которые хуситы совершают против гражданских объектов Саудовской Аравии почти ежедневно, США одобрили поставку Саудовской Аравии оружия на сумму $650 млн.

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