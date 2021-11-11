Кличко предупредил киевлян о веерных отключениях электричества

Киевлян ждут веерные отключения электричества в случае установления холодной погодны на протяжении нескольких недель. Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Градоначальник отметил, что вероятность отключений электроэнергии будет высокой, если температура воздуха опустится до -15 градусов и продержится на таком уровне около двух недель.

"Вероятность веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высока", — заявил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что 12 энергопредприятий столицы испытывают нехватку угля и газа. Вместе с тем, повышения тарифов для киевлян не будет, заверил Кличко.

"Но подорожают продукты, что обязательно повлияет на кошельки киевлян", — уточнил мэр Киева.

Ранее на Украине сообщили о нехватке угля на теплоэлектростанциях. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль назвал ситуацию контролируемой.

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