Украина в срочном порядке заказала электроэнергию у Словакии

Украина второй раз в этом месяце обратилась к Словакии с просьбой поставить 100 мегаватт электроэнергии. Необходимость возникла в связи с отключением двух блоков Бурштынской ТЭС.

"Для обеспечения операционной безопасности и во избежание отключения потребителей "острова Бурштынской ТЭС" активировал аварийную помощь из энергосистемы Словакии", — говорится в сообщении "Укрэнерго" в Facebook.

Получение 100 мегаватт электроэнергии началось в 16.00 по киевскому времени, а завершилось в 18.00.

Компания "Укрэнерго" запрашивала дополнительную мощность у Словакии 2 ноября. Тогда Украина получила 500 мегаватт.

Украинские СМИ ранее сообщали о возожности веерных отключений из-за нехватки угля на ТЭС. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль опроверг эту информацию, заявив, что Украина полностью готова к зимнему сезону.

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