Путин заявил Меркель о силовых приёмах Киева и НАТО в Чёрном море

Президент России Владимир Путин и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Глава РФ обратил внимание коллеги на деструктивную политику Киева.

Путин отметил, что украинская сторона нарушает Минские соглашения, используя БПЛА в ходе конфликта в Донбассе.

Киев всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты, говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, президент России назвал активность ВС США и стран НАТО в Чёрном море провокационной.

Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин заявил о готовности ВС России смотреть на корабли НАТО в Чёрном море "в прицел систем обороны".

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