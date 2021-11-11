Путин и Меркель второй раз за два дня поговорили о ситуации в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор о ситуации на границе Белоруссии с Евросоюзом. Главы двух государств обсудили миграционный кризис второй раз за два дня.

"Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами", — говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба Владимира Путина отмечает, что глава государства заявил о необходимости восстановить контакты между Евросоюзом и Белоруссией.

Предыдущий разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября утром. В заявлении немецкой стороны говорилось о том, что и. о. канцлера Германии попросила российского коллегу повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко для решения кризиса на границе с Польшей.

По оценкам МИД Польши, в данный момент на границе с Белоруссией находятся 4-5 тыс. мигрантов. Польские пограничники не пропускают беженцев на свою территорию.

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