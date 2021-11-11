Президент России Владимир Путин и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор о ситуации на границе Белоруссии с Евросоюзом. Главы двух государств обсудили миграционный кризис второй раз за два дня.
"Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами", — говорится в сообщении Кремля.
Пресс-служба Владимира Путина отмечает, что глава государства заявил о необходимости восстановить контакты между Евросоюзом и Белоруссией.
Предыдущий разговор Путина и Меркель состоялся 10 ноября утром. В заявлении немецкой стороны говорилось о том, что и. о. канцлера Германии попросила российского коллегу повлиять на президента Белоруссии Александра Лукашенко для решения кризиса на границе с Польшей.
По оценкам МИД Польши, в данный момент на границе с Белоруссией находятся 4-5 тыс. мигрантов. Польские пограничники не пропускают беженцев на свою территорию.
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