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Компания "Аэрофлот" не перевозила мигрантов к границе с Белоруссией - Лавров

Мир

Глава МИД России Сергей Лавров, заявил, что российская компания "Аэрофлот" не перевозила мигрантов на границу Белоруссии и Польши. В этом РФ обвинил Евросоюз.

Компания "Аэрофлот" не перевозила мигрантов к границе с Белоруссией - Лавров

Как пишут Известия, в Брюсселе готовят новый пакет санкций из-за миграционного кризиса. Меры могут также затронуть турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines.

Новые ограничительные меры могут объявить в декабре. Как отмечает российская авиакомпания, "Аэрофлот" не летает в Ирак, Ливию и Афганистан, откуда идёт поток беженцев.

На белорусско-польской границе сейчас находятся больше 3 тысяч мигрантов Они живут в палаточном лагере. Как сообщают очевидцы, среди них примерно 500 детей и большинство из них простужены. Мигранты вынуждены разводить костры, чтобы согреться. Воду, палатки и спальные мешки им выдала Белоруссия.

10 ноября мигрантам привезли гуманитарный груз: питьевую воду, хлеб, мясо, молочные изделия, фрукты, одеяла и другие вещи. Всего 5 тонн груза.

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Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
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