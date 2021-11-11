Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия старается приложить все усилия, чтобы оказать помощь в решении ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.
Он заметил, что глава государства Владимир Путин поддерживает связь с белорусским лидером Александром Лукашенко по вопросу разрешения миграционного кризиса.
"Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации… Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой", — передаёт РИА Новости слова Пескова.
Он также добавил, что происходящее на границе обсуждалось и в разговоре Путина с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее социал-демократы в Германии заявили, что мигрантов можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину, пока их заявки на предоставления убежища в ЕС будут рассматриваться.
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