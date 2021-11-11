Песков: РФ прилагает усилия к решению ситуации на границе Польши и Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия старается приложить все усилия, чтобы оказать помощь в решении ситуации с беженцами на польско-белорусской границе.

Он заметил, что глава государства Владимир Путин поддерживает связь с белорусским лидером Александром Лукашенко по вопросу разрешения миграционного кризиса.

"Россия, как и все другие страны, пытается прилагать усилия к разрешению этой ситуации… Президент находится в постоянном контакте со своим белорусским коллегой", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Он также добавил, что происходящее на границе обсуждалось и в разговоре Путина с исполняющим обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее социал-демократы в Германии заявили, что мигрантов можно перенаправить с польско-белорусской границы на Украину, пока их заявки на предоставления убежища в ЕС будут рассматриваться.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.