Лукашенко поручил следить за передвижением войск НАТО и Польши у границ

Минобороны, КГБ и погранвойска Белоруссии должны обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши у границ страны. Соответствующее поручение дал белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с советом министров республики.

"Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", — цитирует главу государства его пресс-служба.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило об увеличении состава дежурных сил ПВО на западном и северо-западном участках границ.

Кроме того, накануне было отработано взаимодействие сил и средств единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, в том числе проведено патрулирование границы с участием двух самолётов ТУ-22М3 российских ВКС.

В Минобороны сообщили, что такие полёты предполагается выполнять регулярно. В министерстве назвали предпринимаемые шаги адекватным реагированием на складывающуюся обстановку в воздухе и на земле.

В свою очередь в Польше заявили о наращивании численности своих военных на границе до 15 тысяч из-за ситуации с мигрантами, которые пытаются проникнуть в ЕС с белорусской территории.

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