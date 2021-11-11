Минобороны, КГБ и погранвойска Белоруссии должны обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши у границ страны. Соответствующее поручение дал белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с советом министров республики.
"Вы видите, что 15 тысяч уже военнослужащих, танки, бронетехника, вертолёты полетели с самолётами. Они подтянули к нашей границе, притом внаглую, не предупредив никого", — цитирует главу государства его пресс-служба.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило об увеличении состава дежурных сил ПВО на западном и северо-западном участках границ.
Кроме того, накануне было отработано взаимодействие сил и средств единой региональной системы ПВО Белоруссии и России, в том числе проведено патрулирование границы с участием двух самолётов ТУ-22М3 российских ВКС.
В Минобороны сообщили, что такие полёты предполагается выполнять регулярно. В министерстве назвали предпринимаемые шаги адекватным реагированием на складывающуюся обстановку в воздухе и на земле.
В свою очередь в Польше заявили о наращивании численности своих военных на границе до 15 тысяч из-за ситуации с мигрантами, которые пытаются проникнуть в ЕС с белорусской территории.
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