Сенатор Цеков ответил Блинкену на обвинения в адрес России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Pravda.Ru оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о действиях России у границ Украины. Американский политик считает, что российская сторона является источником провокаций в Донбассе.

Госсекретарь США делает поразительные заявления, что свидетельствует о его непрофессионализме, отметил Цеков. По мнению сенатора от Крыма, передвижения российских войск на территории России не должны волновать США.

Политик уточнил, что вместе с тем Америка осуществляет учения совместно с НАТО в непосредственной близости у границ с Россией и считает это нормальной ситуацией.

"Если слышать ещё заявления, которые делают представители Вооружённых сил США, то их нет в акватории Чёрного моря, а они сегодня там присутствуют. В их интонации есть определённая угроза в адрес России", — заявил Цеков.

"Ошибка" 2014 года

Блинкен в своей речи предостерёг Россию от "ошибки" 2014 года. По его мнению, РФ намеренно пересекла границы Украины, а затем заявила о провокации, которой не было.

Цеков отметил, что события 2014 года на Украине были организованы при непосредственном участии США. По словам российского сенатора, до вмешательства Америки во внутренние дела украинского государства Россия не скапливала войск на границах.

"Этот кровавый антиконституционный переворот в Киеве организован руками, в том числе, и США. Никакого сосредоточения войск не было. Россия ничего не накапливала. Всё произошло так, как должно было произойти в той ситуации", — продолжил Цеков.

Результатом такой политики США и стало воссоединение Крыма с Россией, уточнил сенатор. Провести референдум на полуострове позволило отсутствие государственной власти на Украине, а РФ в этой ситуации выступала в качестве защитника.

"Беззаконие на Украине, угроза в адрес Крыма дали нам возможность быстро провести референдум, в котором мы определились и сказали, что мы хотим быть вместе с Россией. Россия эффективно нас защитила, а потом согласилась принять Крым в свой состав. На сегодняшний день тоже такая логика в наших действиях", — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что Америка за пределами свой страны организовывает и проводит войны. Такая политика, в частности, привела к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его мнению, люди бегут от войн на Ближнем Востоке, в чём вина непосредственно США.

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