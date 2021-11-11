EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет введена в Краснодарском крае
Юрий Лоза об обязательной вакцинации: "Ну, вот мы и дожили"
Джигурда объяснил, почему перестал спасать Ефремова
Песков: Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море
Глава МИД Белоруссии: Украина пляшет под дудку внешних сил
Шаляпин опубликовал мрачный стих о любви и предательстве
Лукашенко: в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие
"Мы не должны никому ничего": Рябков ответил на призывы США по газу
В России зарегистрировали 40 759 новых случаев заражения COVID-19

Сенатор Цеков ответил Блинкену на обвинения в адрес России

Мир

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с Pravda.Ru оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о действиях России у границ Украины. Американский политик считает, что российская сторона является источником провокаций в Донбассе.

Сенатор Цеков ответил Блинкену на обвинения в адрес России

Госсекретарь США делает поразительные заявления, что свидетельствует о его непрофессионализме, отметил Цеков. По мнению сенатора от Крыма, передвижения российских войск на территории России не должны волновать США.

Политик уточнил, что вместе с тем Америка осуществляет учения совместно с НАТО в непосредственной близости у границ с Россией и считает это нормальной ситуацией.

"Если слышать ещё заявления, которые делают представители Вооружённых сил США, то их нет в акватории Чёрного моря, а они сегодня там присутствуют. В их интонации есть определённая угроза в адрес России", — заявил Цеков.

"Ошибка" 2014 года

Блинкен в своей речи предостерёг Россию от "ошибки" 2014 года. По его мнению, РФ намеренно пересекла границы Украины, а затем заявила о провокации, которой не было.

Цеков отметил, что события 2014 года на Украине были организованы при непосредственном участии США. По словам российского сенатора, до вмешательства Америки во внутренние дела украинского государства Россия не скапливала войск на границах.

"Этот кровавый антиконституционный переворот в Киеве организован руками, в том числе, и США. Никакого сосредоточения войск не было. Россия ничего не накапливала. Всё произошло так, как должно было произойти в той ситуации", — продолжил Цеков.

Результатом такой политики США и стало воссоединение Крыма с Россией, уточнил сенатор. Провести референдум на полуострове позволило отсутствие государственной власти на Украине, а РФ в этой ситуации выступала в качестве защитника.

"Беззаконие на Украине, угроза в адрес Крыма дали нам возможность быстро провести референдум, в котором мы определились и сказали, что мы хотим быть вместе с Россией. Россия эффективно нас защитила, а потом согласилась принять Крым в свой состав. На сегодняшний день тоже такая логика в наших действиях", — заявил Цеков.

Сенатор добавил, что Америка за пределами свой страны организовывает и проводит войны. Такая политика, в частности, привела к миграционному кризису на белорусско-польской границе. По его мнению, люди бегут от войн на Ближнем Востоке, в чём вина непосредственно США.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Конец эпохи США" — Коротченко об итогах встречи Лаврова и Блинкена
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на санкции ЕС
Обязательная вакцинация для лиц старше 60 лет введена в Краснодарском крае
Юрий Лоза об обязательной вакцинации: "Ну, вот мы и дожили"
Будет очень больно: как Россия может ответить на санкции против "Аэрофлота"
Песков: РФ прилагает усилия к решению ситуации на границе Польши и Белоруссии
Джигурда объяснил, почему перестал спасать Ефремова
Песков: Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море
Невакцинированным россиянам максимально усложнят жизнь
Лукашенко поручил следить за передвижением войск НАТО и Польши у границ
Глава МИД Белоруссии: Украина пляшет под дудку внешних сил
Популярное
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!

Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Любовь Степушова Конфликт Польши с Белоруссией: у Путина ещё есть предложения Меркель Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников