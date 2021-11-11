EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков откровенным костюмом
Выздоровевшая после COVID-19 Гузеева вернулась на ТВ
В Москве в массовой аварии пострадали сразу 16 автомобилей
Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
Пытки в тюрьмах предложили искоренять с помощью психиатрии и высоких зарплат
Дочь Пересильд записала песню о полёте матери на МКС
"Яндекс" составил топ снежных городов России
Врач-кардиолог заявил, что COVID-19 приводит к значительному изменению давления
Мурашко: каждый второй пожилой россиянин рискует заразиться COVID-19

Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Днём независимости

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости.

Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Днём независимости

Как сообщает сайт президента Республики Беларусь, он пожелал гражданам этой страны солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах", — говорится в поздравлении.

Лукашенко сказал о том, что даже в нынешних обстоятельствах, "народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи".

"Убеждён, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", — сказал Лукашенко.

Pravda.ru писала о миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Там сейчас в палаточном лагере находится примерно 4 тысячи человек. Их в Евросоюз не пускают польские военные.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о расширении санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса

В Раде сравнили кризис на границе Польши с вторжением нацистской Германии. Об этом сказал депутат Максим Бужанский.

Мигранты платили по 2600 долларов, чтобы попасть в Белоруссию.

Также сообщалось, что поляки перевозили мигрантов на лже-скорой в костюмах средств индивидуальной защиты.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Незаконные мигранты: Преступление и наказание
Автор: Олеся Киреева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков откровенным костюмом
Выздоровевшая после COVID-19 Гузеева вернулась на ТВ
В Москве в массовой аварии пострадали сразу 16 автомобилей
Вертолёт Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
Пытки в тюрьмах предложили искоренять с помощью психиатрии и высоких зарплат
Дочь Пересильд записала песню о полёте матери на МКС
"Яндекс" составил топ снежных городов России
Литва готова отражать штурм мигрантов, которых к границе "завозят грузовиками"
Врач-кардиолог заявил, что COVID-19 приводит к значительному изменению давления
Мурашко: каждый второй пожилой россиянин рискует заразиться COVID-19
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников