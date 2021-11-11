Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Днём независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил жителей Польши с Национальным праздником независимости.

Как сообщает сайт президента Республики Беларусь, он пожелал гражданам этой страны солидарности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне

"Издревле наши нации связывают прочные узы, основанные на общности духовных и культурных ценностей, добрососедских гуманитарных и экономических контактах", — говорится в поздравлении.

Лукашенко сказал о том, что даже в нынешних обстоятельствах, "народы двух стран способны вместе реализовать прагматичные объединительные идеи".

"Убеждён, что принципы невмешательства во внутренние дела, знаковые инвестиционные проекты, совместная работа на международной арене на пользу стабильности и безопасности послужат настоящему укреплению независимости и суверенитета наших стран, станут твёрдым фундаментом для сохранения мира и конструктивного сотрудничества", — сказал Лукашенко.

Pravda.ru писала о миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Там сейчас в палаточном лагере находится примерно 4 тысячи человек. Их в Евросоюз не пускают польские военные.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о расширении санкций против Белоруссии на фоне миграционного кризиса

В Раде сравнили кризис на границе Польши с вторжением нацистской Германии. Об этом сказал депутат Максим Бужанский.

Мигранты платили по 2600 долларов, чтобы попасть в Белоруссию.

Также сообщалось, что поляки перевозили мигрантов на лже-скорой в костюмах средств индивидуальной защиты.

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