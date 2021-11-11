В мире может возникнуть дефицит шприцев - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает о том, что в 2022 году может возникнуть дефицит шприцев.

Их сейчас используют для вакцинации от коронавируса.

Как сообщает МК.RU, в 2021 году сделали почти 7 миллиардов прививок. Столько же за это время произвели шприцев.

По словам старшего советника ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и продуктам здравоохранения Лизы Хедман, производителям нужно увеличить производство.

Пандемия коронавируса, которая началась в 2020 году, привела к тому, что в России не хватало масок, респираторов, защитных костюмов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что до пандемии в России работало 18 предприятий, которые производили маски. Они выпускали примерно 600 тысяч изделий в сутки. Потребность в масках с началом эпидемии увеличилась до миллиона штук в день.

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