"Мы вынуждены с болью в сердце идти к агрессорам": украинский эксперт о кризисе

Украинский политолог Дмитрий Корнейчук обвинил Киев в неправильной энергетической политике, из-за которой Украина поставлена перед необходимостью делать закупки топлива и электричества у России и Белоруссии.

В эфире канала UkrLive специалист указал властям на то, что они оказались не готовы к отопительному сезону. Он напомнил, что отношения с Белоруссией, у которой Украина теперь вынуждена закупать электричество, испорчены из-за политических разногласий. По мнению эксперта, Украину из-за этого могут ожидать неприятные и серьёзные последствия:

"Мы пришли к этим веерным отключениям, которые у нас могут быть, если Белоруссия не даст нам электроэнергию. А она может дать, а может и не дать. У нас с Белоруссией сложные отношения: мы какие-то санкции вводим, авиаперелёты туда остановили. То есть мы и там умудрились со всеми поссориться. И теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут".

Корнейчук добавил, что такая уязвимость Украины — это ответственность президента страны Владимира Зеленского.

Эксперт напомнил, что Украина испытывает дефицит не только электричества, но и газа, что вынудит страну обратиться за помощью к российскому "Газпрому". Он добавил:

"Только всё это будет под видом ужасного энергокризиса, к которому мы непонятно как пришли, а потом под давлением обстоятельств мы вынуждены с болью в сердце идти к агрессорам".

Политолог в заключение обратился к властям с просьбой предпринять хоть одно действие, которое поможет преодолеть энергетический кризис на Украине.

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