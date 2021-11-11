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ЕСПЧ оставил Саакашвили в тюремной больнице

Мир

Европейский суд по правам человека, на который очень надеялся бывший президент Грузии, превративший своё пребывание в тюрьме в политическое шоу, отказал в удовлетворении требования о переводе Саакашвили в частную клинику. Более того — потребовал от арестанта прекратить голодовку.

Об этом сообщил Рати Брегадзе, министр юстиции Грузии на своей странице в Facebook.

 

Брегадзе пояснил, что в ЕСПЧ в среду обратились представители Саакашвили, которые потребовали вмешаться в его судьбу и "заставить" власти страны незамедлительно перевезти бывшего президента из тюремной больницы, где ему якобы не оказывают жизненно необходимую помощь, в гражданскую клинику.

"Страсбургский суд не удовлетворил указанное требование истца и вместо перевода в гражданскую клинику настоятельно призвал истца прекратить голодовку", — написал Брегадзе.

Адвокат Саакашвили Ника Гварамия в свою очередь сообщила, что ЕСПЧ обязал грузинские власти вплоть до 24 ноября "информировать о состоянии здоровья Саакашвили и о ходе его лечения".

"Факт, что Саакашвили голодает, международно признан, и мы этому рады", — сказал адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили, объявивший в тюрьме голодовку, похудел за месяц на 20 кг и у него начались проблемы с памятью.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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