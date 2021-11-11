Поляки перевозили мигрантов на "ковидной" лже-скорой в костюмах СИЗ

"Предприимчивые" поляки чтобы подзаработать, замаскировали микроавтобус под карету скорой помощи и перевозили мигрантов. Когда транспортное средство остановили полицейские, обнаружили беженцев в костюмах СИЗ.

В микроавтобусе правоохранители "нашли" 18 человек в средствах индивидуальной защиты и без паспортов.

По сообщению полицейских, машина была плохо замаскирована, не хватало отличительных знаков медицинского транспорта, что и вызвало подозрение.

Кроме прочего, в микроавтобусе не было никакого медоборудования.

За организацию незаконной перевозки лиц без гражданства и иных документов, двум жителям столицы Польши грозит до семи лет тюрьмы, передаёт "Лайф".

Ранее Pravda.Ru писала об обострении ситуации на белорусско-польской границе. Две группы мигрантов сломали заборы из колючей проволоки и бросились "врассыпную" на территорию Польши. Некоторых участников военные поймали сразу, часть пришлось искать и возвращать на "исходную позицию".

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