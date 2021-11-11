Мигранты платили по $2600, чтобы попасть в Белоруссию

Мигранты в палаточном лагере на белорусско-польской границе недалеко от пункта пропуска Брузги рассказали информационному агентству Ruptly, как они получили белорусскую визу и чего ожидают от своего пребывания на границе.

Аман, мигрант из Ирака:

"Члены моей семьи получили визы в Турции и только потом приехали в Белоруссию. Мы, все, кто сейчас здесь, намерены отправиться в Германию".

По словам Аман, транспорт уже был отправлен из Германии, чтобы забрать их:

"Германия отправила для нас машины, но польская полиция отказалась нас к ним пропустить", — рассказала женщина.

Другой мигрант из Ирака, Мохаммед, сказал, что он купил так называемый "пакет виз": визу на 14-дневное пребывание в отеле и медицинскую страховку за $2600 (€2242 евро) на человека.

"Но после трех дней пребывания в отеле меня и других людей, которые воспользовались такой услугой, снова выгнали. Я заплатил по $2600 за визу для всех членов моей семьи, для всех 12 человек. А нам говорят, что у нас есть 14 дней, чтобы остаться в отеле, через три дня мы должны вернуться. Наше время в отеле закончилось".

Мигранты рассказали журналистам Ruptly, что продуктов в лагерь, где они сейчас находятся, не хватает, а детского питания нет совсем.

В репортаже отмечается, что белорусская сторона снабжает палаточный лагерь водой, чаем и продуктами питания, но очереди за всем этим огромные.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, около двух тысяч человек находятся на границе с Польшей.

К слову, стоимость "путёвки в Белоруссию" для всех мигрантов разная. Некоторые заплатили за "билет" по четыре-пять тысяч долларов.

Напомним, с 20 октября Германия и Польша усилили совместное пограничное патрулирование на границе с Белоруссией и установили забор из колючей проволоки, чтобы предотвратить незаконный приток мигрантов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.