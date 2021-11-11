Си Цзиньпин определил условия, на которых Китай будет сотрудничать с США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин по-прежнему готов сотрудничать с Вашингтоном в решении важных международных и региональных проблем, при условии, что это сотрудничество будет основано на взаимном уважении и выгоде.

Об этом говорится в письме, которое посол КНР в США Цинь Ган зачитал на приеме Национального комитета по американо-китайским отношениям.

"В настоящее время отношения между Китаем и США находятся на критическом историческом этапе. Обе страны выиграют от сотрудничества и проиграют с конфронтацией. Сотрудничество - единственный правильный вариант, - говорится в письме, выдержки из которого опубликованы на официальном сайте посольства КНР в США. - Следуя принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, Китай будет готов работать с США над улучшением обменов и сотрудничества по всем направлениям, совместно решать региональные и международные проблемы, а также глобальные вызовы".

Напомним, ранее Белый дом анонсировал двустороннюю встречу лидеров Китая и США, на котором Джо Байден якобы намерен «уведомить китайского коллегу», что Вашингтон не хочет конфликта.

"У меня будет виртуальный саммит с ним, я ясно дал понять: да, это конкуренция, но это не должен быть конфликт. Причин для конфликта нет", - цитирует Байдена сайт Белого дома.

Однако американский президент отметил:

"Мы не собираемся менять свое отношение к тому, что представляет собой международное воздушное пространство, международные морские пути и так далее".

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