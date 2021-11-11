В Раде сравнили кризис на границе Польши с вторжением Нацистской Германии

Депутат Рады Максим Бужанский заявил, что сценарий обострения конфликта с мигрантами на границе Польше "очень схож" с вторжением Нацистской Германии на территорию страны в 1939 году. По его словам, тогда польские власти сделали "всё правильно".

"Польша, по её логике, всё сделала правильно. Напала на Чехословакию вместе с Германией, натравливала Германию на Восток. И стала жертвой Германии. 21 век. Польша всё сделала правильно. Поддержала действия Запада в Сирии, Ливии, Ираке. Активно вмешивалась во внутренние дела Беларуси. И стала жертвой мигрантов, дивизия которых штурмует её границу впервые с 1939 года", — написал Бужанский в своём Telegram-канале.

Депутат отметил, что не понимает, почему Польша до сих пор ждёт от "преданного максимальному остракизму" нейтральных действий или поддержки. Бужанский отметил, что хотя масштаб конфликта и не так велик как во Вторую мировую, результат будет "тот же".

Ранее в Киеве предложили Германии забрать мигрантов с польско-белорусской границы "домой". По мнению представителей Рады, если в лагерях беженцев в бундестаге будет не хватать мест, то социал-демократы могут поселить по два-три мигранта у себя в квартире.

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