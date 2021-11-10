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В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой

Мир

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал слова немецкого депутата Нильса Шмида, который предложил Киеву принять у себя более двух тысяч беженцев, собравшихся на границе между Белоруссией и Польшей.

В Киеве предложили депутатам Германии забрать мигрантов домой

Ранее эксперт Социал-демократической партии Германии по внешней политике Нильс Шмид заявил, что нелегальных мигрантов можно перенаправить с белорусско-польской границы на Украину, пока Евросоюз будет рассматривать их заявки на предоставление убежища.

"У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов. — Ред.), если мало места у них в бундестаге, то пусть берут себе домой", — цитирует РИА Новости секретаря СНБО.

Данилов считает, что забирать мигрантов должна Германия, а не Украина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстановка на границе свидетельствует о надвигающейся гуманитарной катастрофе.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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