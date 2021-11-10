Украина готовится к волне дестабилизации со стороны России

Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Руслан Демченко полагает, что в конце этого года или уже в феврале-апреле следующего наступит пик дестабилизации со стороны России.

"Современное руководство России считает своей миссией восстановление территории "исторической России"… Путин не молодеет, его время истекает, а российские ресурсы не безграничны. Всё это приближает момент, когда Москва может задать вопрос ребром: сейчас или никогда", — написал он в своей колонке для агентства "Укринформ".

Ранее бывший депутат Верховной Рады и соратница экс-президента Украины Януковича Анна Герман заявила, что Украина ждёт возвращения Виктора Януковича в кресло президента страны.

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