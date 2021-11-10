США возродили в Германии подразделение времён холодной войны

Соединённые Штаты Америки возродили в Германии 56-е артиллерийское командование, которое находилось там во время холодной войны.

"Нам этого действительно не хватало", — сказал в беседе с The Washington Times командующий американскими войсками в Европе и Африке генерал Кристофер Кавиоли.

Вашингтон решил возродить командование на фоне роста напряжённости между Североатлантическим альянсом и Россией, которая становится всё более "напористой".

Командование США в Германии перестало действовать после распада СССР.

Ранее американский генерал Марк Милли заявил, что текущая международная ситуация отмечается противостоянием США, России и Китая, которая гораздо сложнее, чем "биполярная" холодная война между США и СССР.

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