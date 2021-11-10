Белоруссия увеличила состав дежурных сил ПВО на западных границах

Минобороны Белоруссии нарастило состав дежурных сил ПВО на западном и северо-западном участках границ.

"Вдоль государственной границы Беларуси как на западном, так и на северо-западном направлении Вооружённые Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В Минобороны сообщили о проведении 10 ноября отработки взаимодействия сил и средств единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ. В частности, было отработано патрулирование границы с участием двух самолётов ТУ-22М3 российских ВКС. Планируется, что теперь подобные полёты будут выполняться регулярно.

"Это меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку как в воздухе, так и на земле", — отмечается в сообщении.

Ранее Польша заявила об увеличении численности своих солдат на границе с Белоруссией до 15 тысяч. В министерстве национальной обороны республики сообщили, что количество военнослужащих может быть увеличено ещё.

Наращивание Польшей сил на границе проводится в связи с ситуацией с мигрантами, пытающимися проникнуть в республику с территории Белоруссии. По данным польских властей, за последние сутки пресечено около 600 таких попыток.

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