Мигрант рассказал о стоимости "путёвки" в Белоруссию

Мигрант с белорусско-польской границы рассказал, что беженцы платят 4-5 тысяч долларов, чтобы попасть из стран Ближнего Востока в Белоруссию.

"Путевка обошлась около четырёх с половиной тысяч долларов. Некоторые снимали жильё в Минске. Люди все приехали в разное время, кто-то находился в Белоруссии с сентября, кто-то — только два дня как оказался здесь. Возвращаться обратно у нас нет денег", — сообщил РИА Новости один из мигрантов.

Он отметил, что большинство беженцев хотят попасть в Польшу, а оттуда уехать в Германию. Белоруссия не интересует их в качестве постоянного места жительства. Мигранты общаются в Facebook, где координируют свои действия и обсуждают новости. Сейчас они ждут гуманитарную помощь, потому что женщинам с детьми нужна вода для приготовления молочных смесей.

По данным госпогранкомитета Белоруссии, более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки находятся на белорусско-польской границе. Польские пограничники не пускают их в страну. Ситуация остаётся напряжённой.

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