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Путин и Меркель обсудили обстановку на белорусско-польской границе

Мир

Владимир Путин и Ангела Меркель обсудили по телефону обстановку с мигрантами на белорусско-польской границе.

Путин и Меркель обсудили обстановку на белорусско-польской границе

Как сообщает пресс-служба Кремля, президент РФ предложил наладить обсуждение кризиса между Минском и странами Евросоюза. Канцлер Германии сказала, что Белоруссия зря использует мигрантов в качестве давления на Евросоюз. Меркель попросила Путина "повлиять" на действия Белоруссии.

Сейчас у белорусско-польской границы разбили палаточный лагерь 3-4 тысячи человек. Польша стянула в те места военных.

В ночь на 10 ноября произошло столкновение: несколько десятков тысяч человек сломали ограждение и попали на территорию Польши. После этого появились сообщения о том, что несколько мигрантов-мужчин были сильно избиты польскими военными.

Польша на этой неделе нарастила число военных на границе до 15 000. Также за порядком следят 4000 пограничников и около 1500 полицейских.

Европейский союз принимает всех, кто недоволен жизнью у себя в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указывая на одну из причин того, почему мигранты идут в ЕС.

Власти Польши опасаются, что спецслужбы Белоруссии вооружат беженцев.

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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