Политолог: для ЕС санкции против Белоруссии дешевле забора на её границах

Евросоюзу выгоднее предложить Польше, Литве и Латвии ввести санкции против Минска, чем финансировать строительство забора на границе с Белоруссией, заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, комментируя Pravda.Ru подготовку ЕС новых ограничительных мер из-за миграционного кризиса.

Эксперт пояснил, что Польша, Литва и Латвия требуют от Еврокомиссии финансовой помощи для того, чтобы проводить инженерные работы на белорусской границе. В частности, речь идёт о строительстве так называемого забора. По мнению Оленченко, в ЕС решили уйти от вопроса выделения средств с помощью новых санкций.

"Еврокомиссия выбрала меньшее из того, что она могла бы "сделать" для Польши, Литвы и Латвии. То есть она не выделяет им деньги, но говорит, что готова принять новый пакет санкции против Белоруссии", — сказал политолог.

Отвечая на вопрос о том, как долго может продолжаться миграционный кризис на границах ЕС с Белоруссией, Оленченко заявил, что это зависит от властей Польши, Литвы и Латвии.

"Проблема заключается в том, что эти страны не желают рассматривать обращения мигрантов… Поэтому, наверно, здесь этот вопрос надо, прежде всего, адресовать польским, литовским и латвийским властям", — сказал эксперт.

Ранее стало известно, что ЕС планирует ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Польшей. Предположительно, ограничительные меры затронут несколько авиакомпаний, а также людей, причастных к содействию миграции.

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