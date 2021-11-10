Россия может дать согласие на прямые поставки своего газа на Украину только при условии компромиссных решений по Крыму и Донбассу. Такое мнение высказал в беседе с изданием "Главред" аналитик Александр Кочетков.
Украинский аналитик считает, что Москва намерена использовать поставки топлива в качестве инструмента давления на Киев. Эксперт считает, что сегодняшний энергетический кризис невозможно преодолеть только при помощи денег, даже очень больших:
"Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а ещё и за политические уступки по Донбассу и Крыму".
Кочетков уверен, что нынешняя украинская власть сама виновата в повышении цен на газ в стране. По его мнению, руководству следовало предусмотреть разные варианты развития событий, например, настоящий реверс газа и закупки топлива у других поставщиков.
Украинский аналитик напомнил, что имеющаяся лазейка, через которую можно поставлять уголь из некоторых районов Луганской и Донецкой областей через Россию на Украину также перекрыта.
Кочетков полагает, что президент Зеленский будет действовать жёстко, если на Украине начнут протестовать из-за нехватки газа.
С 2015 года прямых поставок газа на Украину из России не производится. Для закупки топлива украинской стороной используются реверсные поставки из Европы.
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