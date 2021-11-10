Фумио Кисиду переизбрали на пост премьера после отставки правительства

Фумио Кисиду переизбрали премьер-министром Японии. Такое решение приняли в нижней палате парламента после полной отставки правительства страны.

Парламентарии приняли решение большинством голосов избрав главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на пост 101-го премьера страны.

Согласно объявленным результатам, за кандидатуру Кисиды проголосовали 297 депутатов, пишет РИА Новости.

Вчера СМИ Японии объявили о полной отставке действующего правительства, в том числе и о прекращении полномочий Фумио Кисиды. По сообщению властей, роспуск кабмина был необходим, чтобы соблюсти законодательный протокол и собрать новый состав.

Нового премьер-министра назначили на пост в начале октября, а нижнюю палату парламента пришлось "распустить" в конце того же месяца.

Ранее Фумио Кисида заявлял, что после назначения намерен возглавить японский МИД и будет совмещать две должности. Пока новые кадровые перестановки вновь переизбранный премьер не анонсировал.

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