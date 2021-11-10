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Украина ждёт возвращения Януковича на пост президента, заявила экс-депутат Рады

Мир

Бывший депутат Верховной Рады и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман заявила, что Украина ждёт возвращения Виктора Януковича в кресло президента страны.

Украина ждёт возвращения Януковича на пост президента, заявила экс-депутат Рады

По словам Герман, многие граждане Незалежной "не против" возвращения Януковича на пост лидера.

"Многие люди сегодня в Украине уже открыто признают, в том числе в моём родном Львове, что при Януковиче жилось легче, жилось проще, цены были меньше, энергоносители были дешевле. Всё было дешевле, работа была, уровень жизни был намного выше", — пояснила экс-депутат в интервью "Украине.ру".

По словам Герман, политика нынешней власти вряд ли позволит Януковичу "отвоевать" пост и экс-президенту нужно обращаться в Европейский суд по правам человека. Но сначала нужно убедить народ Украины в "своей правоте".

"Два мифа главных: о том, что он сбежал из страны и потому был отстранён от власти, это первый, главный миф. И второй миф, которые творили тут — вся пропагандистская машина — о том, что якобы он виновен в убийствах на Майдане", — заявила Герман.

Ранее Pravda.Ru публиковала мнение украинских политологов о том, что Владимир Зеленский "совершает те же ошибки", что и экс-лидер страны Янукович. По мнению экспертов, нынешний лидер Незалежной "зеркалит" его поведение и прикрывается конфликтом с Петром Порошенко, как это делал Янукович с Юлией Тимошенко.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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