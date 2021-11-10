Pfizer ждёт от Японии одобрения на вакцинацию детей от коронавируса

Фармацевтические корпорации Pfizer и BioNTech обратились в министерство здравоохранения Японии с заявкой на разрешение применения их вакцины для прививок детям в возрасте от 5 до 11 лет. О поданном компанией заявлении уведомляет РИА Новости.

В документе также сообщается, что наряду с заявкой Pfizer и BioNTech направили в министерство здравоохранения данные второй фазы клинических исследований, которые проводились в других странах (всего клинические испытания состоят из трёх фаз).

На минувшей неделе применение вакцины Pfizer и BioNTech для прививок детям от 5 до 11 лет было официально одобрено медицинским регулятором США CDC.

На сегодняшний день в Японии полностью вакцинированы от коронавируса препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca или Moderna 73,1% граждан, первую дозу вакцины получили 77,8% людей.

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