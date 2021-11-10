Верховная Рада Украины остро нуждается в специалистах, которые могли бы освещать её работу в социальных сетях. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность диджитал-директора.
Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента страны сообщили украинские СМИ.
"Новая должность в парламенте позволит создать отдел по монтажу видеороликов о народных депутатов и работе парламента для украинцев, которые не понимают, зачем нужна Верховная рада", — говорится, в частности, в репортаже канала Vesti. ua.
По данным журналистов, сейчас на новую должность "рассматриваются несколько кандидатур от фракции "Слуга народа".
Первой соцсетью, которая станет "трибуной власти" решено сделать Tik-Tok. Об этом сообщил ТГ-канал "Украина в шоке".
Первым шагом "экспансии" станет экскурсия по кабинетам Рады, организованная для "рейтинговых тиктокеров".
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