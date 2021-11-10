Верховная Рада Украины планирует открыть представительство в Tik-Tok

Верховная Рада Украины остро нуждается в специалистах, которые могли бы освещать её работу в социальных сетях. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должность диджитал-директора.

Об этом со ссылкой на пресс-службу парламента страны сообщили украинские СМИ.

"Новая должность в парламенте позволит создать отдел по монтажу видеороликов о народных депутатов и работе парламента для украинцев, которые не понимают, зачем нужна Верховная рада", — говорится, в частности, в репортаже канала Vesti. ua.

По данным журналистов, сейчас на новую должность "рассматриваются несколько кандидатур от фракции "Слуга народа".

Первой соцсетью, которая станет "трибуной власти" решено сделать Tik-Tok. Об этом сообщил ТГ-канал "Украина в шоке".

Первым шагом "экспансии" станет экскурсия по кабинетам Рады, организованная для "рейтинговых тиктокеров".